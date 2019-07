Sevilha contrata central a Paulo Sousa

O Sevilha contratou um jogador ao Girondins de Bordéus, orientado por Paulo Sousa. Trata-se de Jules Koundé, central francês de 20 anos.

No site oficial, o clube espanhol revelou que Koundé assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2024. Segundo a imprensa francesa, o negócio fez-se por 25 milhões de euros.

Koundé afirmou-se na equipa principal do Bordéus na segunda metade da época 2017/18, com 19 jogos e dois golos. Na temporada passada, cimentou o estatuto de titular absoluto, com dois golos em 51 partidas.