Thiago Mendes troca Lille por Lyon

O Olympique de Lyon anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Thiago Mendes ao Lille.

Foi no site oficial que o clube francês comunicou que o médio brasileiro, de 27 anos, já assinou contrato, embora não tenha revelado a duração.

Thiago Mendes é o terceiro reforço do Lyon para a nova temporada, depois de Ciprian Tatarusanu e Jean Lucas. O médio brasileiro, formado no Goiás e que cujo último clube no país natal foi o São Paulo, estava no Lille há duas épocas, durante as quais marcou quatro golos em 72 jogos.