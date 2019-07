Hélder Costa volta ao Championship para jogar no Leeds

O Leeds United anunciou, esta quarta-feira, a contratação do português Hélder Costa ao Wolverhampton Wanderers.

A equipa de Marcelo Bielsa, que atua no Championship, II Liga inglesa, contratou o extremo, de 25 anos, por empréstimo, com obrigatoriedade de compra no final da temporada, por valor não revelado.

Uma vez transferido em definitivo no Leeds, Hélder Costa assinará contrato válido por quatro temporadas, isto é, até 2024.

Esta transferência representa, para o internacional português, um regresso ao Championship, em que foi decisivo, na época 2017/18, para a subida do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, à Premier League. Bielsa esperará que Hélder Costa volte a ter papel de destaque, agora na demanda do histórico Leeds rumo ao primeiro escalão.

Hélder Costa foi formado no Benfica, tendo sido emprestado a Desportivo da Corunha e Mónaco, nas duas últimas épocas de encarnado. Em 2016/17, foi contratado pelo Wolves por 15 milhões de euros.