Saber que foi pedido expresso de Sérgio Conceição vai ser bom para Zé Luís

Rui Quinta, que treinou Zé Luís no Gil Vicente, quando este se tornou sénior, afirma, em entrevista a Bola Branca, que é bom para o avançado sentir que era pretendido pelo FC Porto e por Sérgio Conceição.

O avançado cabo-verdiano foi contratado ao Spartak de Moscovo por 8,5 milhões e, após a realização dos testes médicos, vai assinar pelo Porto até 2023. Na opinião de Rui Quinta, o FC Porto acertou na contratação e é bom para Zé Luis sentir que era um desejo do treinador e do clube.

"Na altura, o Zé Luis era júnior do Gil Vicente e vinha treinar connosco com alguma regularidade. O mérito de o colocar a jogar foi do Paulo Alves, que nos substituiu na fase final da época. Mas o Zé Luís era um jovem com uma paixão extraordinária pelo jogo, com uma alegria fantástica e com uma personalidade muito positiva. Percorreu um caminho que, nesta altura, despertou a vontade de um treinador e de um clube em poder contar com os seus serviços. É extraordinário para um jogador sentir este calor e esta ambição", afirma o treinador.

Referência de área que pode jogar com avançado ao lado



Rui Quinta define Zé Luis como uma referência de área, um jogador de finalização. O treinador considera que a escolha do FC Porto é um indicador para o modelo de jogo pretendido por Sérgio Conceição:

“As suas caraterísticas são de jogador referência na área. Num clube que joga para ser campeão com um caudal ofensivo acentuado, acredito que a presença do Zé Luis seja uma referência de finalização e um indicador da ideia que orienta a construção de jogo por parte do treinador do Porto. Zé Luis é um jogador de corredor central, que recebe bem de costas e é capaz de fazer bons movimentos para atacar as zonas de finalização. E, com esta idade, estará mais maduro e capaz de executar. Pela forma como o seu treinador se tem batido por ele, é claramente um acréscimo de qualidade às opções para finalizadores na equipa do FC Porto.”

Chegada de Zé Luís ao Dragão não implica adeus a Marega



A contratação de Zé Luis não significa que Marega esteja de saída do FC Porto. Rui Quinta considera que o cabo-verdiano pode jogar com outro avançado ao lado, num sistema com duas referências ofensivas.

“Os bons jogadores atuam em qualquer sistema. E quando jogam com outros jogadores de qualidade ao seu lado, a tendência é sempre para que as coisas melhorem. Acredito que [se jogarem] dois jogadores na frente de ataque, quem jogar ao lado do Zé Luís vai beneficiar muito da movimentação e da sua capacidade de ser referência de jogo. Ao mesmo tempo, o Zé Luis, por ter alguém ao seu lado, vai usufruir de outros espaços. Nessa plasticidade com que eventualmente as ações ofensivas do Porto possam ser construídas, com uma ou duas referências, o Zé Luis acaba sempre por saber estar", frisa o técnico do Lusitânia de Lourosa.

O Spartak já anunciou que Zé Luís será reforço do FC Porto, faltando a oficialização dos dragões, que deverá acontecer nas próximas horas.