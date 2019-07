Três reforços e um juvenil no primeiro treino do Benfica no relvado

O Benfica cumpriu o primeiro treino do relvado da pré-época de 2019/20, esta quarta-feira. Bruno Lage contou com um campeão de juvenis, Samuel Soares, e três reforços: Caio Lucas, Cádiz e Chiquinho.

Soares juntou-se aos guarda-redes Svilar e Zlobin. Vlachodimos tem autorização para se juntar mais tarde aos trabalhos. No total, foram 24 os jogadores que estiveram à disposição do treinador do Benfica.

André Almeida, que terminou a temporada passada lesionado, e Gedson Fernandes, que foi operado a uma fratura num pé, constam no boletim clínico: continuam a efetuar tratamento às respetivas lesões.

Svilar, Zlobin, Samuel Soares, Ebuehi, Jardel, Ferro, Pedro Álvaro, Conti, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Nuno Tavares, Florentino, David Tavares, Gabriel, Tiago Dantas, Nuno Santos, Krovinovic, Chiquinho, Taarabt, Salvio, Cervi, Caio Lucas, Jota e Cádiz são os jogadores que participaram no treino.