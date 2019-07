Varzim anuncia Minhoca para o meio-campo

O Varzim apresentou, esta quarta-feira, Nélson Estrela, mais conhecido no futebol como Minhoca.

O médio ofensivo, de 31 anos, proveniente do Santa Clara, é reforço do emblema da II Liga para a próxima temporada. O Varzim não revelou a duração do contrato de Minhoca, que era um jogador livre.

Minhoca tem experiência de I Liga, tendo representado o Paços de Ferreira e o Santa Clara no escalão principal. O médio foi formado no Marítimo e, antes dos clubes referidos, representou o União Micaelense.

Durante a noite de terça-feira, o Varzim anunciou, também, a contratação de Lucas Lima. O central brasileiro, de 24 anos, jogou na temporada passada no Titus Pétange, do campeonato do Luxemburgo.