Philipe Sampaio reforça centro da defesa do Tondela

O Tondela anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Philipe Sampaio, que na última época representou o Feirense.

No site oficial, o Tondela revelou que o central, de 24 anos, assinou contrato válido por duas temporadas, isto é, até junho de 2021. Sampaio deixou o Feirense, que desceu à II Liga, após terminar o contrato.

Philipe Sampaio junta-se a Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares e Manu Sánchez nos reforços do Tondela para 2019/20. Esta quarta-feira, já estará ao dispor do novo treinador do Tondela, Natxo González.