David-Maria Sassoli eleito presidente do Parlamento Europeu

O italiano David-Maria Sassoli foi eleito presidente do Parlamento Europeu, esta quarta-feira.

Eram quatro os candidatos à presidência do Parlamento Europeu e, depois de duas rondas de votações esta quarta-feira, está escolhido o próximo líder do órgão legislativo da União Europeia: David-Maria Sassoli, italiano de 63 anos nomeado pelos Socialistas e Democratas Europeus (S&D).

A eleição estava pré-anunciada. O acordo ontem alcançado pelo Conselho Europeu em Bruxelas para indicar Ursula von der Leyen ao cargo de presidente da Comissão passou por garantir o apoio do Partido Popular Europeu (PPE), a que a alemã pertence, e do novo grupo liberal de Macron (Renovar Europa) ao candidato socialista no Parlamento — razão pela qual nenhuma dessas famílias políticas apresentou nomes ao cargo. Estava garantida a maioria para eleger Sassoli, pelo menos em teoria.

Apesar disso, e como a eleição é feita por voto secreto, não foi à primeira volta que venceu: nessa ronda, conquistou 325 dos 662 votos válidos (de um total de 735), sete votos aquém da maioria absoluta que só conquistou à segunda: dos 667 votos válidos, alcançou 345, 11 acima da maioria necessária.

Nascido em Florença há 63 anos, a declaração de interesses do ex-jornalista antes da votação desta manhã ficou marcada pelo otimismo e a esperança. “As eleições foram um sucesso, com mais eleitores nas urnas e mais de 60% de novos membros eleitos. Quero ser o candidato que faz a diferença para construir a casa democrática da Europa, que é o que este Parlamento é”, declarou aos restantes eurodeputados, depois de Antonio Tajani, a quem sucede, ter aberto a sessão a lembrar que o PE é “livre e autónomo”.

“Nesta legislatura temos de estar na vanguarda e preparados para as mudanças em curso”, continuou Sassoli, nomeando o clima, o emprego e a “inclusão para todos” como suas prioridades.

Em 2017, à margem de um encontro ecuménico europeu a propósito dos 60 anos do Tratado de Roma, na capital italiana, já tinha reforçado essa mensagem de inclusão, “de certa matriz cristã” mas que é “o paradigma do compromisso político, cultural e moral também para todos os cidadãos que não são cristãos”.

“Agora é o momento de explicá-lo bem aos nossos cidadãos, porque hoje a Europa é assustadora, uma fonte de ansiedade e um fardo; em vez disso, temos de fazer da unidade europeia a grande aposta deste século”, sublinhou então, numa entrevista ao site “Together 4 Europe”.

Dois anos depois, torna-se líder do órgão legislativo da UE sob a promessa de “ter sempre a porta aberta e escutar todos, homens, mulheres e jovens europeus”, para que possam “viver, amar e aprender juntos”, com “total respeito por todas as culturas e experiências”, num momento em que “as lições de Jean Monet são mais importantes do que nunca”.

O que disseram os candidatos?

A inaugurar a sessão, cada um dos quatro candidatos ao lugar teve cinco minutos para tentar conquistar uma maioria dos votos na câmara, disputando sobretudo a simpatia das três famílias políticas (e não-inscritos) que não apresentaram qualquer candidato à chefia do PE.

Ska Keller, alemã candidata dos Verdes, pediu que se envie uma “mensagem clara contra os movimentos populistas de direita que tomaram o continente” e sublinhou que “hoje precisamos da UE mais do que nunca”, lembrando que, “como única instituição diretamente eleita pelos cidadãos, o Parlamento tem a responsabilidade de defender a herança europeia que acabou com a guerra e as divisões”.

A espanhola candidata da Esquerda Unitária Europeia (GUE/NGL), Sira Rego, culpou “o modelo económico atual e as políticas neoliberais que destroçaram países como a Irlanda, Espanha e Portugal” pelo “monstro fascista que surgiu na Europa” e prometeu defender uma agenda pelos direitos humanos, pelos direitos dos trabalhadores, contra as alterações climáticas, por um “verdadeiro feminismo que não se limite a ser uma falsa narrativa” e “contra a Europa-fortaleza, para que ninguém seja deixado para trás”.

Jan Zahradil, checo candidato dos Reformistas e Conservadores Europeus (ECR), reforçou uma mensagem de “transparência” e sobretudo equilíbrio, apresentando-se com uma “vantagem” sobre os restantes por estar no Parlamento Europeu desde 2004 e por ser “o único candidato a um cargo de topo da UE que é oriundo de um país pequeno, da Europa de Leste e que não integra a Zona Euro”, algo que classifica como “essencial” para garantir esse equilíbrio necessário “a nível europeu, a nível nacional e entre as instituições”.