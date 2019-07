Bruno Mascarenhas questiona regras impostas a Bruno de Carvalho

A assembleia geral de votação do recurso à expulsão de sócio de Bruno de Carvalho realiza-se no sábado. O Sporting autorizou o seu ex-presidente a defender-se durante 15 minutos, mas Bruno de Carvalho anunciou que não marcará presença na reunião magna.

Permitir a votação para a expulsão de Bruno de Carvalho de sócio do Sporting, ao mesmo tempo que se autoriza que este se defenda, durante o decorrer da assembleia geral (AG) do próximo sábado, "não dignifica a AG, não dignifica os orgãos sociais, não dignifica os sócios" do clube.

Expectativas altas em ano de planeamento total da nova direção

Bruno Mascarenhas aborda a nova época e, ainda, a possível saída de Bruno Fernandes. Sobre o capitão, os maiores elogios a um jogador que devia apenas sair do Sporting "campeão e não terceiro classificado".

Reconhecendo que a fragilidade financeira dos leões pode influenciar algumas decisões no plano desportivo, o ex-vogal da direção deseja que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, cumpra a promessa de não vender o médio "por valores inferiores a 70 milhões de euros".

Já sobre o objetivo do futebol profissional, e em época em que as escolhas foram todas à medida do líder leonino - "treinador, estrutura e jogadores" -, Bruno Mascarenhas acredita que está na hora de apontar ao "campeonato ou, no mínimo, ao apuramento para a Liga dos Campeões".