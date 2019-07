Danilo junta-se à pré-época do FC Porto

Danilo Pereira juntou-se esta quarta-feira aos trabalhos de pré-época do FC Porto, ao terceiro dia.

O regresso do médio internacional português foi registado nas redes sociais do clube, com um "bem-vindo". Danilo foi autorizado a voltar mais tarde, devido à participação na "final four" da Liga das Nações.

Face à saída de Herrera, Danilo deverá passar a ser o primeiro capitão do FC Porto. O médio-defensivo, de 27 anos, contratado ao Marítimo no verão de 2015, vai cumprir a quinta temporada no Dragão.