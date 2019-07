Lisboa recebe elite da exploração científica de todo o mundo

Está reunida em Lisboa a elite da exploração científica de todo o mundo. Até sexta-feira, dia 5, astronautas e cientistas da NASA, oceanógrafos e outros exploradores discutem o futuro do planeta.

Trata-se da Cimeira Global de Exploração (ou Global Exploration Summit, GLEX), que assinala duas datas históricas: os 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e os 50 anos da chegada do homem à lua.

“É grande momento de encontro entre exploradores, pioneiros, aventureiros, cientistas, que compõem as grandes referências na exploração do espaço, dos oceanos, nas questões que têm a ver com os grandes desafios pelas alterações climáticas e à sustentabilidade do planeta”, afirma José Marques, presidente da estrutura de missão do 5º Centenário Fernão de Magalhães.

“Vai ser um grande encontro de partilha: de projetos, de conhecimento, mas também dos grandes desafios que se colocam à exploração científica em termos de futuro em todas estas dimensões”, acrescenta no programa As Três da Manhã.

Na opinião de José Marques, a iniciativa serve também para avisar que os recursos do planeta não são inesgotáveis.

“Temos de tratar o oceano, assim como o próprio planeta, como um sistema inesgotável e tratamos o oceano como se fosse o caixote do lixo”, sublinha.

A GLEX começa esta quarta-feira na Fundação Champalimaud, mas vai ocorrer noutros espaços, como o Oceanário e a Aula Magna.