Era uma vez quatro. Três Luíses e um Raúl. A imprensa desportiva desta quarta-feira sacou-os do mercado e deu-lhes manchetes a condizer.

O jornal "O Jogo" fala de "dois Luíses de uma vez" para o FC Porto. Luís Días custa sete milhões de euros por 80% do passe e já terá assinado contrato - tendo resistido a proposta do Zenit, segundo o diário - e Zé Luís já se despediu do Spartak. O ponta-de-lança vai custar 8,5 milhões.

O "Record" faz manchete com Raúl de Tomás: "Já cá está." Avançado espanhol do Real Madrid chegou a Lisboa na terça-feira e vai ser oficializado hoje como reforço do Benfica, a troco de 20 milhões de euros.

"A Bola" fala do terceiro Luís, mais conhecido por Florentino ou, agora, "o novo senhor 120 milhões de euros". O médio de 20 anos renovou até 2024 e fica bem seguro pelo Benfica, com cláusula de rescisão milionária.