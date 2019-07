Vagas para Estágios Profissionais na Administração Local quase preenchidas

É apresentado esta quarta-feira a sexta edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL). São 2.100 estágios com vagas praticamente preenchidas.

“Mais de 90% das vagas abertas têm a proposta de cumprimento”, refere à Renascença o secretário de Estado das Autarquias Locais.

O número de estágios disponíveis é o maior de sempre. “Concorreram 254 entidades”, a maioria das quais municípios (213). Mas temos freguesias, comunidades intermunicipais, associações de municípios e empresas municipais também a apresentarem candidaturas para virem receber estagiários”, indica Carlos Miguel.

O PEPAL destina-se a jovens desempregados até aos 30 anos, ou 35 se portadores de deficiência, detentores de licenciatura ou cursos profissionais.

O Governo disponibiliza 18,5 milhões de euros para este programa. O resto fica do lado das entidades públicas da administração local, em montantes cofinanciáveis pelo Fundo Social Europeu.

“Da parte dos municípios só conseguiremos fazer contas no final, porque a comparticipação dos municípios no vencimento dos estagiários é variável, tem uma variação de região para região e em função dos fundos comunitários”, explica o secretário de Estado.

A cerimónia de lançamento vai decorrer no Bombarral e conta com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do ministro do Planeamento, Nelson de Souza.