Felipe assina pelo Atlético de Madrid na quinta-feira

O Atlético de Madrid revelou que Felipe aterra esta quarta-feira em Madrid, para efetivar a transferência desde o FC Porto.

No site oficial, o clube espanhol revelou que o central brasileiro, de 30 anos, vai assinar na quinta-feira um contrato válido para as próximas três épocas, isto é, até ao final de junho de 2022, quando terá 33 anos.

A transferência já tinha sido confirmada por ambos os clubes. Contudo, só agora é que Felipe vai assinar contrato com os "colchoneros", que pagaram 20 milhões de euros ao FC Porto para o adquirir.

Felipe é o sucessor de Godín no Atlético de Madrid, que deixou o clube em final de contrato e rumou ao Inter de Milão. O central brasileiro chegou ao Porto em 2016, depois de cinco temporadas no Corinthians.

Com a camisola do clube portista, fez 11 golos em 142 jogos disputados e conquistou um campeonato e uma Supertaça. Esta época, estreou-se na seleção brasileira, num amigável com a seleção de El Salvador.