Angola perde e salta fora da CAN

Chegou ao fim a participação lusófona na Taça das Nações Africanas (CAN). A Angola perdeu com o Mali, esta terça-feira, e perdeu a oportunidade de chegar aos oitavos de final.

Na terceira e última jornada do grupo E, a Angola perdeu por 1-0, com um golo de Amadou Haidara. No outro jogo, Mauritânia e Tunísia empataram sem golos.

Com isto, o Mali vence o grupo, com sete pontos. A Tunísia, com três pontos, também avança para os "oitavos". A Angola fica no terceiro lugar, com dois pontos, os mesmos da Mauritânia, que fica em último.