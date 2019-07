Raúl de Tomás está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Raúl de Tomás chegou, esta terça-feira, a Lisboa, para concretizar a sua transferência para o Benfica.

O avançado espanhol do Real Madrid, de 24 anos, chegou às 20h00 ao Aeroporto de Lisboa, sem prestar declarações. Na quarta-feira, deverá realizar exames médicos e, caso os passe com sucesso, assinar contrato com o Benfica e oficializar a mudança para a Luz.

Raúl de Tomás prepara-se para ser o segundo jogador mais caro da história do Benfica, que vai investir cerca de 20 milhões de euros na sua contratação.