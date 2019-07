EUA derrotam Inglaterra e estão na final do Mundial feminino

Os Estados Unidos da América garantiram um lugar na final do Mundial feminino de futebol, esta terça-feira, com uma vitória sobre a Inglaterra, por 2-1, nas meias-finais da competição.

No dérbi de liga inglesa, ganharam as campeãs do mundo, que entraram a todo o gás e justificaram plenamente a abertura do marcador aos 10 minutos. Kelley O'Hara cruzou com conta, peso e medida desde a direita e Christen Press cabeceou com precisão para o fundo das redes.

Os EUA galvanizaram-se com o golo e estiveram perto de dilatar a vantagem. Contudo, aos 19 minutos, tudo mudou. A Inglaterra fez a primeira jogada com "cabeça, tronco e membros" da partida e Ellen White, à ponta-de-lança e ao primeiro toque, fez o empate.

A partir daí, foi a Inglaterra a dominar, contudo, os papéis voltaram a inverter-se, com novo golo a contra-corrente. Na frontal da área, Lindsey Horan descortinou uma grande desmarcação de Alex Morgan e colocou-lhe a bola redondinha na cabeça. A capitã e aniversariante não perdoou e atirou à baliza, assinando um belo golo que devolveu a vantagem aos EUA.

Etapa complementar com polémica



Na segunda parte, o ritmo alto manteve-se, com os Estados Unidos habitualmente por cima. Até que, aos 69 minutos, White isolou-se, após um grande passe de Jill Scott, e, na cara da guarda-redes, não perdoou. Porém, o videoárbitro (VAR) deu indicações à árbitra da partida, a brasileira Edina Alves Batista, para anular o "tento", por fora-de-jogo.

Os EUA pareciam encaminhados para carimbar o passaporte para a final, mas, aos 83 minutos, White falhou um golo certo por falhar completamente o remate e, após indicação do VAR e análise das imagens no relvado, a árbitra decidiu que White tinha sido derrubada na área e apitou um penálti a favor da Inglaterra. Porém, na conversão, a capitã Steph Houghton permitiu a defesa a Alyssa Naeher. Os EUA festejaram a parada como se de um golo se tratasse.

Até final, ainda houve tempo para uma jogadora inglesa, Millie Bright, ser expulsa, por acumulação de amarelos, após uma falta muito dura sobre Morgan. A ponta-de-lança dos EUA foi, durante os sete minutos de descontos, decisiva para estancar o jogo ofensivo da Inglaterra e garantir a passagem das campeãs em título à final.

Os EUA ficam, agora, à espera de Holanda, campeã da Europa, ou Suécia, uma das grandes potências do futebol feminino. A final será realizada no domingo, às 16h00, no Stade de Lyon.