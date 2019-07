Justiça italiana liberta capitã do Sea Watch

Um tribunal italiano retirou, esta terça-feira, a ordem de prisão domiciliária sobre a capitã alemã de um navio operado pela organização Sea-Watch, que resgata migrantes no Mediterrâneo.

Alessandra Vella, a juíza responsável pela decisão, defendeu que a jovem de 31 anos não infringiu qualquer lei nem cometeu nenhum ato de violência contras as autoridades italianas.

Carola Rackete foi detida, na passada sexta-feira (29), por aportar sem autorização no porto italiano de Lampedusa e foi acusada de resistir a um navio de guerra, crime que acarreta uma pena que pode chegar aos 10 anos.



A bordo do navio, que permaneceu durante duas semanas em alto mar, estavam 40 migrantes africanos. Depois de ter contrariado as indicações do executivo italiano, que negou o pedido para aportar, Rackete foi recebida por um grande contingente policial e imediatamente detida. Os migrantes puderam desembarcar e foram para centros de acolhimento.

Esta é primeira derrota de Matteo Salvini, ministro do Interior de Itália, que mantém desde a tomada de posse um discurso anti-imigração e que já reagiu à decisão do Tribunal.

Claramente desiludido com a decisão da juíza Alessandra Vella, Salvini não se deixa a abater, responde que a prioridade é enviar Rackete de volta a Alemanha e atira a responsabilidade do julgamento para o sistema judicial alemão.