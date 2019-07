Raúl de Tomás desfez-se do individualismo e tornou-se um grande jogador

André Leão, médio do Paços de Ferreira que se cruzou com Raúl de Tomás, futuro reforço do Benfica, no Valladolid, em 2016/17, lembra um avançado individualista, na fase inicial da sua carreira, que soube evoluir e tornar-se num grande jogador.

"Quando ele chegou ao Valladolid, era um jogador que olhava muito para o seu umbigo, era muito individualista e teve dificuldade no início. Depois, começou a adaptar-se e a trabalhar mais para a equipa e acabou por ser o melhor marcador da equipa. Ele ao longo da época foi ultrapassando [o individualismo] e por isso é que começou a jogar. Quando começou, era suplente do Jaime Mata e, depois, acabou por ser ele o titular durante muito tempo", conta André Leão a Bola Branca.

O ponta-de-lança chega à Luz proveniente do Real Madrid, clube em que nunca conseguiu vingar, sendo emprestado, nas últimas épocas, ao Córdoba, Valladolid e Rayo Vallecano, ao serviço dos quais brilhou. Para André Leão, não foi surpresa o interesse do Benfica em Raúl de Tomás:

"É um jovem jogador com muita qualidade, que ao longo destes anos tem vindo a evoluir muito. Ele está um jogador de equipa, que joga bem com os dois pés, que recebe muito bem a bola de costas, que gosta de cair nas alas. É um jogador móvel e acho que encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Benfica. O interesse do Benfica não me surpreende nada."

Camisolas e a manutenção



André Leão está na expectativa de encontrar de Tomás em Portugal e poder trocar a camisola com o seu antigo colega do Valladolid. Para já, no horizonte, está mais uma época no Paços de Ferreira. O objetivo é estabilizar o clube no principal escalão do futebol português

"Espero fazer uma boa época e sustentar o clube na primeira divisão. Esperamos não voltar a descer. O Paços tem condições e estrutura de primeira divisão", assinala o médio, de 34 anos.

Raúl de Tomás está em Lisboa para assinar pelo Benfica. O Real Madrid deverá receber 20 milhões de euros pelo avançado, de 24 anos.