Federer, Nadal e Serena entram com o pé direito em Wimbledon

Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams entraram da melhor maneira em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época de ténis, vencendo uma primeira ronda que abateu vários favoritos.

Federer, número três do mundo, acordou a tempo de operar a reviravolta e derrotar o sul-africano Lloyd Harris, 86.º do "ranking" ATP, em quatro "sets", pelos parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2.

Nadal, número dois do "ranking", teve menos dificuldades para superar o japonês Yuichi Sugita, 274.º colocado da hierarquia mundial. O espanhol venceu em três "sets", por 6-3, 6-1 e 6-3.

O grande choque do dia, no quadro masculino, foi protagonizada pelo austríaco Dominic Thiem. O número quatro do mundo, deixou-se dormir e foi surpreendido pelo norte-americano Sam Querrey, atual número 65 do "ranking" (antigo número 11), que venceu em quatro "sets", por 6-7(4-7), 7-6(1), 6-3 e 6-0.

Serena, Barty e Kerber seguem em frente



A norte-americana Serena Williams, número 10 do mundo (e antiga número um) bateu a eslovena Kaja Juvan, número 133 do "ranking" WTA, em dois "sets", pelos parciais de 6-2 e 7-5.

A australiana Ashleigh Barty, atual rainha do ténis mundial, superiorizou-se à chinesa Saisai Zheng, 43.ª da hierarquia mundial, também em dois parciais, por 6-4 e 6-2.

A alemã Angelique Kerber, número cinco da hierarquia, que defende título em Wimbledon, derrotou a compatriota Tatjana Maria, 65.ª WTA, com 6-4 e 6-3.

A holandesa Kiki Bertens, número quatro mundial, levou a melhor sobre a luxemburguesa Mandy Minella, número 98 WTA, por 6-3 e 6-2.

A grande surpresa foi a eliminação de Garbiñe Muguruza. A espanhola ocupa um modesto 27.º posto do "ranking", no entanto, já foi a número um do mundo e, em 2017, conquistou o título em Wimbledon. Agora, longe dos seus tempos áureos, foi derrubada na primeira ronda do Major de relva pela brasileira Beatriz Haddad Maia, 121.ª da tabela, por duplo 6-4.