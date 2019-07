Do cartoonista António ao “Notícias de Gouveia”. Todos os vencedores dos Prémios Gazeta

O jornal “Notícias de Gouveia”, dirigido pela correspondente da Renascença Liliana Carona, venceu o Prémio Gazeta Imprensa Regional atribuído pelo Clube de Jornalistas.



Detido pela Associação de Beneficência Popular de Gouveia, o trimensário com 105 anos “apresenta-se como defensor dos interesses da região e almeja constituir, segundo o Estatuto Editorial, um forte elo de ligação entre as muitas comunidades de gouveenses espalhadas pelo território nacional e no estrangeiro”, lê-se no site do Clube de Jornalistas.

O fotógrafo da agência noticiosa Lusa Paulo Novais foi galardoado com o prémio Gazeta Fotografia 2018, enquanto o cartoonista António recebeu o prémio Gazeta de Mérito.

Paulo Novais ganhou o prémio com uma fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, captada na praia fluvial de Mosteiro (Pedrógão Grande), "durante o périplo que efetuou no ano passado pelas regiões fustigadas pelos incêndios em 2017", refere o comunicado do Clube de Jornalistas.

Esta fotografia fez parte da galeria "os 1.001 mergulhos do senhor Presidente", divulgada em 29 de agosto do ano passado na edição digital do Público.

O prémio Gazeta de Mérito foi atribuído ao cartoonista do Expresso António, pelo desempenho da sua profissão desde 1974.

Os jornalistas Victor Bandarra (TVI) e Ana Luísa Rodrigues (RTP) ganharam 'ex-aequo' o prémio Gazeta de Televisão, com as reportagens "Ciganos - uma longa sina" e "Deportados para outro mundo", respetivamente.

Virgílio Azevedo, do Expresso, venceu a Gazeta de Imprensa, com a "Investigação na ilha Terceira - contaminação nos Açores", Mário Rui Cardoso (Antena 1) viu-lhe ser atribuído o prémio Gazeta de Rádio, com a reportagem "Teremos sempre Paris", evocativa do 50.º aniversário do Maio de 68.

A Gazeta Multimédia foi atribuída a Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues (Divergente), pela reportagem "Terra de todos, terra de alguns", realizada em Moçambique.

Já o prémio Revelação foi atribuído a Ricardo Esteves Ribeiro (Fumaça) devido à série áudio-documental "Palestina, histórias de um país ocupado".