João Sousa segue para a segunda ronda de Wimbledon

João Sousa garantiu, esta terça-feira, o apuramento para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época de ténis.

O número um português, 69.º colocado do "ranking" ATP, ultrapassou o norte-americano Paul Jubb, número 431 da hierarquia mundial, em três "sets".

Sousa ganhou o primeiro parcial com um "pneu" e deu continuidade à boa forma no segundo. No entanto, no terceiro, após "tie break", Jubb conseguiu impedir que o vimaranense o despachasse em três "sets". Apesar do revés, João Sousa não tremeu no quarto "set" e fechou o encontro com 6-0, 6-3, 6-7 (8-10) e 6-1, ao fim de 2h16.

Na segunda ronda, o tenista português vai defrontar um dos favoritos à vitória final na relva londrina. Trata-se do croata Marin Cilic, número 18 do mundo, que em 2017 (há dois anos) foi finalista vencido de Wimbledon.