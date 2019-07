Gil Vicente contrata locomotiva para a lateral-esquerda

O Gil Vicente anunciou, esta terça-feira, a contratação de Arthur Henrique.

O lateral-esquerdo brasileiro, de 25 anos, provém do Ferroviária, do seu país de origem. Na comunicação da contratação, no Facebook, o Gil Vicente não revelou os termos da transferência, nem a duração do contrato.

Arthur Henrique é o 17.º reforço confirmado pelo clube de Barcelos, treinado por Vítor Oliveira. O defesa fez a maior parte da formação no São Paulo e completou-a no América-RN, antes de representar Atlético Tubarão e, finalmente, o Ferroviária, nos últimos dois anos e meio. Em 2019, levava 15 jogos realizados.