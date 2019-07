Guiné-Bissau falha o sonho dos oitavos de final da CAN

A Guiné-Bissau foi eliminada da Taça Africana das Nações, esta terça-feira. Os Camarões, campeões em título, e o Gana apuraram-se para os oitavos de final.

Nos jogos da última jornada do grupo F, Benim e Camarões empataram a zero e a Guiné-Bissau perdeu diante do Gana, por 2-0. Os golos foram marcados por Jordan Ayew, aos 46 minutos, e por Thomas Partey, aos 72.

Face a estes resultados, o Gana saltou para a liderança do grupo, com cinco pontos, os mesmos dos Camarões, que fica em segundo. O Benim e a Guiné-Bissau ficam pelo caminho: os primeiros com três pontos e os segundos com um.