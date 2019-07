Da Noruega ao Canadá em 76 dias: A surpreendente viagem de uma raposa-do-ártico

A épica viagem de uma pequena raposa-do-ártico, que percorreu mais de 3500 quilómetros em apenas 76 dias, surpreendeu a comunidade científica e pode representar um progresso no estudo do movimento de espécies entres vastas distâncias sobre gelo marítimo.

O animal, que estava a ser vigiado desde julho de 2017, partiu do arquipélago Svalbard, na Noruega, em Março do ano seguinte e em apenas 76 dias chegou Nunavut, um território no norte do Canadá.



De acordo com os investigadores do Instituto Polar Norueguês, responsáveis pela descoberta, os dois países são sazonalmente ligados por gelo marítimo, resultante do congelamento do Oceano Ártico, onde as condições de sobrevivência são duras e o acesso a alimentos é escasso.

Num comunicado partilhado na página oficial do Instituto, os investigadores, que implantaram o dispositivo de localização na raposa, adiantam que o animal apresentou a “taxa de movimento mais rápida já registada nesta espécie".