Presidente do Boca Juniors revela que o Benfica recusou emprestar Salvio

O presidente do Boca Juniors revelou, esta terça-feira, que o Benfica, na pessoa do presidente, Luís Filipe Vieira, recusou emprestar Salvio aos argentinos, que já procuram alternativa.

"Escrevi ao presidente [do Benfica], que me respondeu no próprio dia e disse que não tem intenções de emprestar o jogador. Por isso, estamos a ver outras alternativas. Se não for por empréstimo, o negócio caiu", garantiu Daniel Angelici, em declarações aos jornalistas locais.

Salvio tinha estado na Argentina e tinha dado o "sim" ao Boca, sendo que a própria mãe do extremo dera a transferência como certa. No entanto, o acordo entre os clubes não se concretizou e o internacional argentino, de 28 anos, vai, salvo novo volte-face, continuar no Benfica.