Encontrado corpo de internacional suíça desaparecida após mergulho

O corpo de Florijana Ismaili, jogadora do Basileia e da seleção suíça que estava desaparecida desde sábado, foi encontrado, esta terça-feira, sem vida.

Foram os bombeiros mergulhadores a descobrir e identificar o corpo, numa área extremamente funda (204 metros) do Lago Como, em Itália, perto do ponto em que a internacional suíça tinha desaparecido, de acordo com o jornal italiano "Corriere di Como". Decorre, agora, o processo de recuperação do cadáver.

Ismaili, de 24 anos, era a capitã do Basileia. Segundo o "Corriere della Sera", a média tinha decidido, no sábado, durante o seu período de férias, relaxar junto do Lago Como com uma colega de equipa. Juntas, tinham alugado um barco insuflável. Ismaili terá mergulhado na água e não terá voltado à superfície.