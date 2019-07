Refugiados. Artistas mostram que “somos todos os ‘outros’ uns dos outros”

Exposição “Estoutro”, com obras de 12 artistas plásticos portugueses, propõe um novo olhar sobre os refugiados e as fragilidades do ser humano. Para ver até dia 10, no Espaço Cultural das Mercês, em Lisboa, com o apoio da Obra Católica das Migrações e do JRS.

Esta quarta-feira, 3 de julho, a partir das 18 horas, já será possível visitar a exposição “Estoutro”. Pensada para o Dia Mundial do Refugiado, que se assinalou a 20 de junho, a iniciativa reúne obras de 12 artistas plásticos portugueses sobre um drama global, que continua a marcar a atualidade, e inclui testemunhos na primeira pessoa de quem já foi ilegal, ou trabalhou em campos de acolhimento. Inês espada Vieira, investigadora, é uma das comissárias da exposição. Em declarações à Renascença explica que a iniciativa nasceu “principalmente da vontade de dizer alguma coisa, de mostrar que há mais pessoas que querem intervir no espaço público, neste caso através da expressão artística, para dizer que somos todos os ‘outros’ uns dos outros, e que não está esquecido que há pessoas a precisar de chão e a precisar de um horizonte”. Sendo a arte uma forma de interpretação do mundo, e também de intervenção, é também isso que pretendem com esta exposição. “Sabemos que os artistas têm um olhar especial e uma reflexão individual sobre o mundo, mas nem sempre – e em Portugal isso acontece muito pouco – são chamados a falar sobre este tema”. O desafio foi lançado a 12 artistas, com práticas muito diferentes. “Temos aqui fotografia, instalação, pintura, escultura, e essa heterogeneidade também contribui para um discurso que não tem de ser monolítico. Embora todos tenhamos esse ponto comum, de querer um mundo melhor, e achar que todos devem ter a oportunidade de sonhar e de agir, aceitamos que há pontos de vista diferentes, porque há lugares de onde se vê o mundo que são diferentes”. A exposição tem dois momentos distintos, um em cada uma das salas do Espaço Cultural das Mercês, junto ao Príncipe Real, que a acolhe. “Logo à entrada, no rés-do-chão, é um momento mais de questionamento, de provocação e crítica”, explica a responsável. Ali estão as peças “mais mecânicas”: um telescópio, uma bandeira da Europa modificada, e um “globo terrestre, que tem um eixo desviado por um desentupidor”. Esta peça, em concreto, já esteve exposta noutros lugares, porque “alguns artistas cederam peças que já tinham, mas também lhes perguntámos se queriam e tinham possibilidade de criar alguma coisa de raiz, e todos nos disseram generosamente que sim. Por isso esta também tem sido uma experiência humana muito importante para o grupo está envolvido”, conta. A fragilidade de uma tela Antes de subirmos ao primeiro andar da galeria, uma pintura a óleo mostra-nos duas mãos entrelaçadas junto a um muro de arame farpado, uma imagem que automaticamente ligamos aos campos de refugiados. O quadro é da autoria de Joana Galego, uma pintora portuguesa que vive em Londres, mas durante a viagem para Lisboa sofreu um rasgão na tela o que, sendo irónico, acaba por reforçar o simbolismo da peça em relação aos que arriscam a vida a atravessar o mediterrâneo, ou a passar a fronteira do México para os Estados Unidos. “Em qualquer viagem pode haver acidentes, e a comparação é inevitável”, admite Inês Espada Vieira, que explica que foi também por isso que optaram por manter a peça na exposição, mesmo danificada. “Mas, depois temos que nos libertar disso e continuar a focar-nos naquilo que são as verdadeiras fragilidades do ser humano”, sublinha, enquanto nos conduz, pela escada, até ao piso superior. “Quisemos que esta escada nos trouxesse para um lugar mais feliz, onde nós vemos que há encontros, momentos de pausa, capacidade de olhar os outros nos olhos, portanto aqui temos histórias mais concretas”. É o caso da escultura em parafina, de Carolina Serrano, uma espécie de roda, com um pequeno espelho no centro “onde nos conseguimos ver, ver o nosso próprio olhar. Afinal somos o outro, ou somos nós? É um jogo, que não é lúdico, é um ensaio, um exercício de aproximação e de reconhecimento”. Também as peças de Francisco Duarte Coelho falam de proximidade e distância. “Trouxe aqui para a exposição duas peças distintas. Para o momento sobre a distância trouxe um telescópio, e lá dentro passa um pequeno vídeo, e trouxe um microscópio para o outro momento, que tem lá dentro uma mensagem forte, por isso vale a pena vir cá espreitar para ver o que”, conta o artista à Renascença.

Cumprimento (sem fundo), de Joana Galegoa





Nascer “com uma corda ao pescoço” Nádia Duvall, de origem argelina, está em Portugal há 30 anos. Veio como refugiada, por isso, participar nesta exposição é dar o seu próprio testemunho. “Tem mesmo a ver com a minha própria vida, porque eu vim ilegal, com a minha mãe, e toda a minha história de vida faz a minha obra de hoje”, conta à Renascença. Nádia contribuiu para a exposição com alguns quadros, e uma peça especial. “Tem a ver com o que eu tive que lidar desde que vim para Portugal, o racismo, as pessoas não me aceitarem, dizerem que jamais conseguiria ultrapassar aquilo, e que seria provavelmente uma pessoa sem futuro, sem profissão”. A peça “é uma forca, que tem a aparência de um cordão umbilical e tem a ver com esta sensação de eu ter nascido com uma corda ao pescoço. Fui confrontada com uma realidade em que não tive escapatória, e é uma sombra que me acompanha constantemente. Por isso é que esta peça, quando está instalada, tem uma sombra muito forte por trás. É a sombra que me acompanha. A luta foi muito, muito longa, e ainda hoje há pessoas que quando digo que sou árabe têm uma reação de uma certa estranheza”. Mas, os portugueses são hostis? “É um hostil disfarçado, mas continuo com essa luta. Por isso é que foi muito importante participar nesta exposição”, sublinha.

A forca de Nádia Duvall