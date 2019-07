FC Porto segura Madi Queta por mais dois anos

O FC Porto renovou contrato com Madi Queta, avançado da equipa B.

No site oficial, o clube portista revelou que o extremo, de 20 anos, que está a realizar a pré-época com a equipa principal, prolongou o vínculo por mais dois anos, até 2023.

Madi Queta está no Porto desde 2011 e, esta época, na equipa B, marcou cinco golos em 36 jogos. Em declarações ao site oficial do clube, admitiu que pretende "continuar mais tempo" no Dragão.

"Renovar novamente pelo FC Porto quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que a confiança do clube em mim é grande e sei que sou capaz de dar mais", salientou.