Ataque a Alcochete. Ex-líder da Juventude Leonina libertado

O antigo líder da claque Juventude Leonina (Juve Leo), Fernando Mendes, vai ser libertado, no âmbito do processo sobre o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

De acordo com a SIC Notícias, a defesa pediu, esta terça-feira, a libertação imediata do arguido, que estava em prisão preventiva, alegando que este sofre de doença oncológica grave e que irá começar os tratamentos. O juiz de instrução deliberou aliviar a medida de coação, que até agora era a mais gravosa.

Fernando Mendes estava preso preventivamente há quase um ano, na sequência dos acontecimentos de 15 de maio de 2018. Um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados invadiu a Academia de Alcochete e agrediu jogadores e equipa técnica.

Arrancou fase de instrução



Continuam em prisão preventiva outros 35 arguidos, incluindo o líder da claque Juve Leo, Nuno Vieira Mendes, conhecido como "Mustafá", que viu a 6 de junho o Supremo Tribunal de Justiça negar-lhe uma providência de "habeas corpus" (pedido de libertação imediata) e o ex-oficial de ligação aos adeptos, Bruno Jacinto.

No total, são 44 os arguidos do processo, que esta terça-feira entrou em fase de instrução, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro.

Aos arguidos que participaram diretamente no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, o MP imputa-lhes na acusação a coautoria de crimes de terrorismo, de 40 crimes de ameaça agravada, de 38 crimes de sequestro, de dois crimes de dano com violência, de um crime de detenção de arma proibida agravado e de um de introdução em lugar vedado ao público.



Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, e Mustafá estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. Mustafá está, também, acusado de um crime de tráfico de droga.