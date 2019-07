Galatasaray apresenta dois reforços de uma assentada

O Galatasaray apresentou dois reforços, esta terça-feira. São o lateral-direito turco Sener Ozbayrakli e o extremo-esquerdo sueco Jimmy Durmaz.

Ozbayrakli, de 29 anos, proveniente do Fenerbahçe, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas. Durmaz, de 30 anos, "pescado" no Toulouse, vinculou-se ao Gala por três épocas. Ambos terminavam contrato com os anteriores clubes.



Ozbayrakli representou o Fenerbahçe durante quatro temporadas, tendo registado, ao longo desse período, cinco golos e 14 assistências em 110 jogos. Durmaz estava no Toulouse há três anos e, no total, marcou 1 golos e fez cinco assistências em 90 partidas. Os dois são internacionais pelos respetivos países.