Luís Andrade é o novo treinador da equipa feminina do Benfica

O Benfica anunciou, esta terça-feira, que Luís Andrade é o novo treinador da equipa feminina de futebol.

Na temporada passada, Luís Andrade foi coordenador técnico do futebol feminino dos encarnados. Agora, passa para treinador principal, para a época 2019/20, sucedendo no cargo a João Marques, que não prolongou o vínculo, depois de garantir a subida ao principal escalão e conquistar a Taça de Portugal.

Em declarações à BTV, Luís Andrade assumiu sentir "muito orgulho" por ter recebido o convite para treinar o Benfica, clube que representou enquanto jogador. "Vou trabalhar arduamente para conseguir todos os objetivos propostos pela estrutura”, afirmou.

O técnico, de 45 anos, quer "seguir os passos do Seixal" e dar às atletas "o mesmo que proporcionam ao futebol masculino": "Tudo vamos fazer para que isso aconteça, porque temos a certeza de que esse é o caminho certo."



Na segunda divisão o Benfica esmagou, com goleadas praticamente todas as semanas. Luís Andrade tem noção de que, na I Liga, "as equipas já são mais organizadas", pelo que o Benfica terá de "não pensar em goleadas, mas sim em conquistar os três pontos".