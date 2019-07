ANA garante que obras no aeroporto Sá Carneiro estão dimensionadas "para fazer face à procura"

Veja também:

As obras de ampliação do taxiway do aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto, criticadas pelos pilotos, vão contribuir para a competitividade daquela estrutura vital para o país e para a região Norte, defende a ANA – Aeroportos de Portugal.

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal sustenta que o taxiway foi projetado “tendo em conta um estudo técnico e operacional dimensionado para fazer face à procura, preparando, inclusive, a infraestrutura para um aumento de tráfego nos próximos anos.”

Lembrando que se trata de um “aumento de capacidade de cerca de 60%”, a ANA garante que a intervenção contribui para a competitividade do Aeroporto do Porto.

Em declarações à Renascença, a Associação de Pilotos de Linha Aérea (APPLA) mostra-se desiludida com as obras de ampliação do taxiway do aeroporto Francisco Sá Carneiro. O comandante José Estima avisa que a intervenção não vai resolver os problemas de uma estrutura que está a prejudicar a economia do Norte do país.

Questionada sobre as críticas dos pilotos, a Associação Comercial do Porto critica o que diz ser uma visão redutora nas decisões sobre o aeroporto Francisco Sá carneiro.

O presidente da associação, Nuno Botelho, alerta que o investimento “fica aquém das expectativas”.

Para Botelho, a ANA/Vinci, que gere vários aeroportos nacionais, “concentra as suas atenções em Lisboa e desmerece os outros aeroportos”, sublinhando que a empresa “não está a prevenir o futuro de uma infraestrutura que tem batido recordes e tem ganho prémios”.