“Férias com Deus” volta este verão para sugerir pistas de oração em tempo de descanso

Levar Deus para as férias é uma proposta dos jesuítas para este verão.

Trata-se da segunda edição de uma iniciativa que durante 10 semanas, até ao mês de setembro, vai disponibilizar todos os domingos sugestões de oração dirigidas especialmente a quem está a gozar o seu período de descanso anual.

“Muitas vezes, sabemos que neste período as pessoas descuram um bocadinho a parte mais espiritual. E é aproveitar este tempo que estão em casa, ou que estão na praia ou no campo, terem um telemóvel e poderem facilmente ter ali umas pistas de oração que lhes permita rezar durante pelo menos 10 minutos”, diz Rita Carvalho, editora do Ponto SJ.

É uma maneira simples das pessoas não se afastarem de Deus durante o tempo de férias.

As propostas de oração são diferentes todas as semanas, uma vez que são feitas por diversas pessoas de áreas distintas. A responsável explica que “temos jovens, temos famílias, temos padres, leigos, um bispo, um jesuíta em formação. Mas quisemos, além disso, também diversificar a proposta a nível eclesial, ou seja, em vez de ser uma proposta só baseada na espiritualidade inaciana, que é o que nos diz mais, tentámos que fosse um bocadinho mais abrangente e convidámos pessoas desde o escutismo, ao movimento dos Focolares, padres diocesanos, famílias. No fundo, que dessem aqui várias maneiras de rezar diferente, que as pessoas podem identificar-se mais com uma ou com outra, ou estar habituada a rezar de uma maneira mais vocacionada para um lado ou para outro, mas poderem também experimentar novas maneiras”, adianta.

Estas orientações podem ter por base uma leitura, um texto ou imagem, uma música, um acontecimento ou qualquer outra coisa no sentido de despertarem o encontro do leitor com Deus.

Desta vez vai haver uma “oração inclusiva” feita por uma família com um filho deficiente.

Além desta, há outras duas sugestões inovadoras destacadas pela editora do portal dos Jesuítas: “nós temos um jesuíta que é o padre Nuno Branco, que é urban sketcher (desenha aquilo que observa), e ele reza muito através da parte gráfica. E vamos ter uma proposta que é só baseada nos desenhos dele. Vai ser uma proposta mais diferente. E outra que vamos ter, que é ligada à ‘Casa Velha’, que é uma associação que liga a espiritualidade e a natureza. Vai ter também uma proposta de como rezar através da natureza. É uma oração mais ecológica”, admite Rita Carvalho.

Para saber mais sobre esta rubrica “Férias com Deus”, basta ir ao site dos Jesuítas.