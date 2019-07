Herrera confirma saída do FC Porto

Héctor Herrera confirmou, esta quarta-feira, a saída do FC Porto, após terminar contrato.

Em vídeo publicado no Instagram, o médio mexicano salientou que ser capitão do FC Porto "foi um sentimento de orgulho, pela responsabilidade que é ser capitão de um clube tão grande".

"É algo que me enchia de orgulho, de compromisso, de responsabilidade com o clube, com os meus companheiros, comigo mesmo, com a minha família. Foi algo que me ajudou a crescer como futebolista e como pessoa. É algo que recordarei com muito carinho. Creio que foi das coisas mais bonitas mais bonitas que me passaram na vida", assumiu.

Herrera agradeceu aos adeptos pelo apoio que lhe foi dado ao longo destes seis anos no FC Porto - "foram sempre incríveis" -, aos companheiros, "por todas as experiências, todos os triunfos e todas as derrotas" que, juntos, conseguiram ultrapassar. "Foi um prazer partilhar o relvado com eles", afirmou.

O agora ex-capitão portista teve "muitos momentos especiais" no Dragão, mas escolheu o golo do campeonato 2017/18, marcado ao Benfica, na Luz, como "um dos mais marcantes", assim como os festejos desse título. "Foram as coisas de que mais gostei e os momentos mais especiais que passou aqui", referiu.

Um "até já" e a homenagem dos companheiros



Por fim, Herrera reconheceu que, um dia, gostaria de regressar ao clube: "Aquele que diga que não gostaria de regressar ao Porto está mal. Eu regressaria encantado da vida e com muitíssimo gosto e muitíssimo orgulho de poder voltar a representar este grandíssimo clube e, sobretudo, vestir esta camisola que é tão bonita e que representa muito."

"Muito obrigado FC Porto, companheiros, staff e adeptos por estes maravilhosos seis anos de dragão ao peito, foi um enorme prazer fazer parte da família portista", escreveu Herrera, na legenda do vídeo.



A responder ao "post", surgiram vários jogadores e ex-jogadores do FC Porto, como Alex Telles, Danilo, Otávio, Sérgio Oliveira, Óliver Torres, Diogo Dalot, José Sá,Gonçalo Paciência, Chidozie e Ricardo Pereira.



Herrera terminou contrato com o FC Porto no domingo, dia 30 de junho. O internacional mexicano está a caminho do Atlético de Madrid. A transferência, a custo-zero, deve ser oficializada em breve.