Briseño deixa o Feirense e assina por um grande do México

Antonio Briseño deixa o Feirense e é reforço do Chivas de Guadalajara, um dos grandes clubes do México. A transferência terá ficado fechada por uma verba a rondar um milhão de euros. É um dos maiores encaixes financeiros do clube português, que apesar de ter descido à II Liga conseguiu rentabilizar o investimento feito no central.

Há algum tempo que a contratação de Briseño, pelo Chivas, era dada como certa, mas agora é oficial. "Chegar a este clube, que é o maior do México, é algo que não consigo explicar com palavras. Estou muito ansioso por começar a trablhar. É o maior desafio da minha carreira", diz o jogador, em declarações publicadas pela Chivas TV.

O jogador, de 25 anos, estava há duas temporadas na Feira e tinha contrato com o clube. Foi um dos totalistas da I Liga, a par de Cláudio Ramos e Joãozinho, do Tondela. Briseño diz que teve "um ano muito bom na Europa" e foi isso que lhe permitiu mudar-se para o Chivas.



"Sempre sonhei estar num clube tão grande como Chivas. A mim disseram-me que venho para um clube onde haverá grande concorrência entre os jogadores. Eu vou focar-me em ajudar, seja a jogar ou a pressionar os titulares para estarem no melhor da sua forma. Mas eu venho com vontade de conquistar o meu lugar. Vou atacar cada bola como se fosse a última", garante Antonio Briseño.

O objetivo do central é conquistar o título de campeão mexicano. Depois de duas épocas na I Liga, com o Feirense, onde fez 60 jogos, Briseño volta ao seu país, onde já representou Atlas, Tigres, Juárez e Veracruz.

Campeão do mundo de sub-17 pelo México em 2011, o defesa nunca foi internacional A. Objetivo que espera também alcançar nos próximos tempos.