Braga é a capital da dança por estes dias. Veja as imagens do campeonato mundial

A cidade de Braga é, durante nove dias, a anfitriã do Dance World Cup, que reúne no palco do Forum Braga mais de seis mil crianças e jovens de 53 países, incluindo Portugal.

A competição começou no dia 28 de junho e vai prolongar-se até 6 de julho. O saldo foi positivo para Portugal logo no primeiro dia, com cinco medalhas conquistadas: duas de ouro (para Gustavo Oliveira e o grupo Amigas de Esmeralda), uma de prata (para Eduarda Lino) e duas de bronze (para Lara Gomes e Carolina Milhazes).

A jovem bailarina Carolina Costa (de 12 anos e natural de Braga) destacou-se nos três dias já decorridos, ao conquistar três medalhas de ouro.