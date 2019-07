Florentino Luís renova pelo Benfica

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Florentino Luís, a segunda em nove meses. O médio, formado no clube, estende o acordo por mais uma temporada, até 2024, depois de em outubro ter renovado até 2023.

Associado ao interesse de alguns clubes europeus, nomeadamente do PSG, Florentino, de 19 anos, continua no Benfica, com salário melhorado. Os campeões nacionais não informaram, na nota publicada no site, se a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros será aumentada. De acordo com a imprensa, passará a ser de 120 milhões.

Florentino estreou-se pela equipa principal na época passada e não mais saiu daquele espaço de elite. O médio agradece a Bruno Lage, "pela oportunidade". "Comecei, como começo todos os anos, na bancada a ver o jogo do Benfica, e depois saber que na [segunda] metade da época estava em campo a contribuir para que a equipa pudesse ser campeã é inacreditável. O sentimento é insubstituível”, diz o jogador, em declarações publicadas pelos clube.

Florentino fala em "orgulho pelo percurso feito no clube" e espera que "seja uma época muito produtiva" para os campeões nacionais.