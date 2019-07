Oficial. Zé Luís é jogador do FC Porto

O FC Porto chegou a acordo com o Spartak de Moscovo para a transferência de Zé Luís. O clube russo já confirmou, oficialmente, a saída do ponta-de-lança. Zé Luís despediu-se dos companheiros de equipa, no treino desta terça-feira e será anunciado pelo Porto, depois de realizar exames médicos.

De acordo com o jornal "O Jogo", os dragões pagam 8,5 milhões de euros e Zé Luís irá assinar por quatro temporadas. O jogador vai voltar a trabalhar com Sérgio Conceição, que o orientou em Braga, e chega ao Dragão como um pedido expresso do treinador, como confirmou Pinto da Costa.

Cedência do Spartak e a despedida emocionada

O Spartak de Moscovo terá cedido nas exigências iniciais. Os russo perdem capacidade negocial por estarem num período de equilíbrio financeiro. A UEFA tem o clube sinalizado e os dirigentes procuram realizar receita para fazer face à despesa.



Zé Luís deixa o Spartak e o momento da despedida foi emocionante para o jogador. O jornalista Max Allanazarov, do portal sport24.ru, registou o momento, que pode ver abaixo, em que Zé Luís é saudado pelos colegas e que termina com o ponta-de-lança em lágrimas. Zé Luís esteve quatro épocas no Spartak e ajudou o clube a conquistar um título de campeão da Rússia.

Zé Luís tem 28 anos e marcou 14 golos, em 36 jogos, na temporada passada. Em Portugal, o internacional cabo-verdiano representou Gil Vicente e Braga.