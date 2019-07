Ex-treinador de Raúl de Tomás diz que avançado é jogador de equipa grande

Paco Herrera, treinador que orientou Raúl de Tomás no Valladolid, em 2016/17, considera que o ponta-de-lança que vai reforçar o Benfica é jogador de equipa grande. De Tomás tem contrato com o Real Madrid, mas nunca teve oportunidade de jogar pelo clube, ou por outro de dimensão semelhante.

Apesar disso, Paco Herrera tem a certeza que ele se "adaptará facilmente ao Benfica". "Tem bom controlo de bola, bom passe e é melhor jogador para uma equipa grande", considera, em entrevista à Renascença. Uma ideia sustentada na visão que o treinador tem sobre a debilidade que o avançado sente "quando precisamos dos 11 jogadores a defender". "Ele quer, mas sofre com isso", acrescenta. Numa equipa grande Raúl de Tomás poderá mascarar esse ponto fraco.

Paco Herrera descreve de Tomás como um "rapaz extraodinário e um excelente profissional". "A adaptação com os companheiros vai ser fácil, porque ele sabe estar. Como jogador todos vão valorizar a sua qualidade. É boa para o Real Madrid e em Portugal será igual", conclui.

Raúl de Tomás, de 24 anos, chegará à Luz, proveniente do Real Madrid, a troco de 20 milhões de euros. O avançado esteve cedido ao Rayo Vallecano, na temporada passada, e marcou 14 golos, em 34 jogos. Com toda a formação feita no Real, o ponta-de-lança passou, ainda por Córdoba e Valladolid.