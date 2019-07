Ricardo Costa: "Boavista vai voltar lá para cima"

Ricardo Costa tem a convicção de que o Boavista voltará a ocupar um lugar de destaque no futebol nacional. O central regressa ao Bessa, 20 anos depois de ter partido, e, apesar de encontrar muitas diferenças, sublinha que "o mais importante é o que mantém igual, que são as pessoas que continuam cá a apoiar".

Formado no Boavista, o jogador reconhece, em declarações aos jornalistas presentes no treino da equipa, que vestir a camisola da equipa principal era um sonho.

"Fiz toda a formação cá. Fiquei sempre com a mágoa de ter jogado em todo lado e não ter jogado pelo meu clube da formação", observa. Ricardo Costa, de 38 anos, é reforço do Boavista, depois de ter estado duas épocas no Tondela.

O defesa deixou o Boavista em 1999 para jogar na equipa B do FC Porto. Passou pela formação principal dos dragões, onde foi campeão nacional e europeu, pelo Wolfsburgo, onde foi campeão alemão, e ainda por Lille, Valência, Al-Sailya, do Catar, PAOK, Granada e Lucerna.