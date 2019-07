“Está muito calor para trabalhar”. OIT prevê perda de produtividade equivalente a 80 milhões de empregos

O aquecimento global está a levar ao aumento do stresse térmico, o que, em 2030, deverá causar perdas de produtividade em todo o mundo equivalentes a 80 milhões de postos de trabalho a tempo completo.

A previsão consta de um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), intitulado “Trabalhar num planeta mais quente: o impacto do stresse térmico na produtividade laboral e o trabalho digno” (“Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work”).

O documento foi feito com base em dados climáticos, fisiológicos e de emprego, e apresenta estimativas relativas às atuais e futuras perdas de produtividade.

O setor mais atingido deverá ser o agrícola. Trabalham cerca de 940 milhões de pessoas em todo o mundo na agricultura. Em 2030, 60% das horas de trabalho terão sido perdidas, na sequência do stresse térmico.

A construção também será afetada, prevendo-se para esse mesmo ano uma perda de 19% de horas de trabalho à escala mundial.

Outras áreas em risco são os bens e serviços na área do ambiente, da recolha de lixo, dos serviços de emergências, trabalhos de reparação, transportes, turismo e desporto, assim como determinadas atividades industriais.

"O impacto do stresse térmico na produtividade laboral é uma grave consequência das alterações climáticas”, refere a OIT.