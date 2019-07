Manuel Serrão: "Casillas como embaixador seria mais-valia para o FC Porto"

O futuro de Iker Casillas ainda não está definido. O guarda-redes do FC Porto, que sofreu um enfarte do miocárdio em maio, ainda não revelou se vai continuar a jogar, ou se vai pendurar as luvas. Em cima da mesa está a possibilidade do espanhol integrar a estrutura dos dragões.

Algo que a acontecer, na opinião de Manuel Serrão "será uma mais-valia para o FC Porto". "Ter uma individualidade de prestígio mundial, como o Casillas, ligada ao Porto seria uma mais-valia. É preciso é saber quais são as condições financeiras que isso implicaria e a sua vontade. Não sei, por exemplo, se o Real Madrid, onde ele esteve muitos anos, pensa da mesma forma. De qualquer forma, seria positivo manter o Casillas na estrutra, se ele não continuar como jogador", observa o empresário, em entrevista à Renascença.

Nestas declarações, Manuel Serrão aborda, ainda, a próxima época do FC Porto, mostrando-se convicto de que Sérgio Conceição "irá ter um plantel de acordo com as exigências do clube e com condições para lutar por títulos".

O adepto portista acredita que haverá novidades em breve, com a certeza de que "o plantel não ficará como está".