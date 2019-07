Gatito Fernández confirma abordagem do FC Porto

Gatito Fernández confirma contacto do FC Porto. O guarda-redes paraguaio, de 31 anos, revela conversas com representates do clube português, mas ressalva que ao seu clube, o Botafogo, ainda não chegou uma proposta oficial.

"O meu representante comentou comigo que há uma sondagem, que está a conversar com pessoas do Porto, mas oficialmente não chegou nada do clube ao Botafogo. Mas é verdade que há conversas entre o meu representante e pessoas do clube", confirma o titular da seleção do Paraguai, que tem contrato com o Botafogo até 2021.



Os dragões pretendem reforçar o quadro de guarda-redes e Gatito Fernández é uma hipótese. Com Dominik Greif praticamente fechado, os vice-campeões nacionais tentam contratar outro nome que possa discutir a titularidade, pós-Casillas.



Gatito Fernández está no Brasil desde 2014. Antes do Botagofo passou por Figueirense e Vitória. O jogador teve uma passagem breve pela Europa, pelo Utrecht. Na América do Sul jogou, ainda, pelos paraguaios do Cerro Porteño e pelos argentinos do Racing Avellaneda e Estudiantes de La Plata.