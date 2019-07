Hernâni deixa o Porto e reforça o Levante

O Levante confirmou a contratação de Hernâni. O extremo chega ao clube espanhol, a custo zero, depois de ter terminado contrato com o FC Porto, que durava desde janeiro de 2015.

Os dirigentes do Levante já tinham tentato contratar Hernâni na época passada e no último mercado de inverno, mas não chegaram a acordo com os dragões. Decisivo nos quatro golos que marcou, na temporada passada, acabou por estar em 23 jogos do Porto, mas nunca teve a regularidade pretendida.

O extremo português, de 27 anos, assina por três temporadas pelo 15.º classificado da última edição da liga espanhola, que conta com o central Rúben Vezo no plantel. O central português foi contratado ao Valência, depois de ter convencido nos seis meses de empréstimo, na época passada.