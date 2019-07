Walkman completa 40 anos. O aparelho que revolucionou a forma como ouvimos música

Se, hoje em dia, ouvir a música que queremos onde nos apetece é algo comum, há 40 anos a tarefa era bem mais difícil. Apesar de, na época, já existirem rádios portáteis e alguns gravadores de áudio a bateria, o adjetivo “portátil” não será o melhor para os descrever.

A 1 de julho de 1979, surgiu um aparelho que iria revolucionar a forma como ouvimos música: o Walkman, da Sony.

A primeira versão do aparelho foi feita a pedido do co-fundador da Sony Masaru Ibuka. O japonês era um amante de música e estava cansado de carregar consigo, em todas as viagens de negócio, o TC-D5, um pesado gravador de cassetes. Ibuka queria um aparelho portátil mais prático, que pudesse levar consigo e lhe permitisse ouvir música durante os voos que frequentava.

Apesar de o protótipo criado após o seu pedido não ser ideal, na perspetiva do empresário, Ibuka ficou maravilhado. Quando enfrentou resistência de outros executivos, o responsável da Sony defendeu a ideia: “não acham que um reprodutor de cassetes que possam usar quando estão a andar por aí é uma boa ideia?”

Dirigido a estudantes japoneses, custava cerca de 40,000 yen, o equivalente a 150 dólares, um valor acessível a poucos na época (se ajustarmos a inflação, o valor hoje em dia seria de quase 500 dólares). As primeiras vendas atingiram apenas as primeiras três mil unidades.

No entanto, após uma grande campanha de marketing, o Walkman tornou-se um fenómeno global e revolucionou o mercado do áudio.

Durante a década de 80, foram lançados outros modelos, como o WM-2, WM-20 e o WM-109, que vendeu 20 milhões de unidades.

A nova revolução que pôs fim ao reinado do Walkman