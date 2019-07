Conselho Europeu. António Costa pede “mente aberta” para que trabalhos durem "menos horas"

O primeiro-ministro português chegou, nesta terça-feira, bem disposto ao Conselho Europeu e desejando que a reunião demore menos tempo do que a anterior.

Em declarações aos jornalistas, em Bruxelas, António Costa diz que o plano “é estar com os ouvidos atentos e mente aberta para encontrar boas soluções”.

“Espero que seja assim e que hoje fiquemos menos horas aqui neste edifício do que na última vez que aqui entrámos”, acrescentou.

Os líderes dos 28 retomam esta manhã as negociações das nomeações para os altos cargos europeus, depois de, na segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk ter decidido suspender a cimeira extraordinária devido ao impasse vivido.

Quase 24 horas depois, os chefes de Estado e de Governo da UE retomam os trabalhos, pressionados pelo ‘timing’ da eleição do presidente do Parlamento Europeu, agendada para quarta-feira de manhã em Estrasburgo (França).

“É importante que possamos ter uma solução global e o Conselho não seja previamente condicionado pelas decisões das outras instituições”, afirmou Costa à chegada, desejando que os líderes europeus consigam “fazer as escolhas que lhes compete fazer atempadamente”.

“Espero que todos se sentem à mesa com espírito aberto e de uma forma construtiva. Acho que hoje temos todas as condições para isso. Ontem, verdadeiramente, estivemos a muito pouco de haver acordo. Provavelmente, com

menos cansaço o acordo teria sido fechado ontem”, avançou.

Timmermans ainda é uma hipótese?

Na opinião do primeiro-ministro português, o político holandês “é seguramente uma hipótese” para a presidência da Comissão Europeia.

“Porque é que não haveria de ser?”, reage ainda.

Da parte de Espanha, o chefe do Governo, Pedro Sanchéz, também mantém o apoio a Frans Timmermans para a liderança do executivo comunitário.