"Trengo" promete “montar tenda e armar barraca” nas ruas Porto

A 4.ª edição do "Trengo", festival de circo contemporâneo, promete “montar tenda e armar barraca” no Porto, a partir de quarta-feira e até domingo.



O festival nasceu em 2016 com um nome surgido de uma “afronta” carinhosa. “'Trengo' é tudo aquilo que um artista não deve ser, mas é algo que, no Porto, se diz muito, mas de um modo carinhoso. É uma afronta positiva ao circo”, diz a diretora artística do festival, Julieta Guimarães,.

A também diretora artística da companhia Erva Daninha sublinha que a cultura do circo contemporâneo é “muito bem recebida” pelo público, a ponto de este se tornar num “aliado” do circo. “O público português e em particular da cidade do Porto gostam muito de circo contemporâneo”, afirma.

Organizado pela companhia Erva Daninha, em coprodução com o Teatro Municipal do Porto e a PortoLazer, o festival abre às 19h00 de quarta-feira, na Praça de D. João I.

Jardim da Corujeira, Palácio de Cristal e Teatro do Campo Alegre são os outros locais por onde vão passar os espetáculos, num total de 14, muitos deles estreias nacionais, envolvendo mais de 30 artistas. No cartaz, estão ainda 20 apresentações.

Mas o festival não é só para quem o vê. Os artistas absorvem experiências únicas e enriquecedora,s através do contacto com artistas de outras nacionalidades. Além disso, os programadores também são uma peça muito importante para eventos deste género. Segundo a diretora artística, “são os programados que vão ver os espetáculos portugueses e que os vão levar ao mundo”. Este ano, o Trengo conta com programadores da Bélgica, Brasil, França e Espanha.

Aos portugueses juntam-se artistas de oito nacionalidades estrangeiras, que vão pisar a calçada portuguesa durante cinco dias.

A 4.ª edição, “não será a última”. Contudo, o evento do próximo ano também está dependente dos resultados ao apoio sustentado às artes por parte das Ggartes. Os espetáculos de circo internacionais têm valores altos e a organização precisa desse apoio financeiro.

A pensar num futuro, a diretora artística conta “reforçar ainda mais a reserva para o festival e com isso poder trazer mais propostas e mais ambiciosas”.

“A perspetiva é manter a presença internacional, continuar a dar apoios à criação a nível nacional e também a criar este envolvimento de jovens criadores e experimentalismo”, realça.

Alguns dos destaques dos eventos são “Sweet Drama”, definido como “um combinado de skateboard, malabares, teatro, música e pintura cuja mistura redunda em alguma extravagância visual para o espectador” e “Clowns” que “remete para o sudoeste alentejano e cruza três artistas de pátrias distintas” produzido por Giacomo Scalisi.

O Festival Trengo terá apenas um espetáculo pago: “Le Vide - Essai de Cirque”, dos franceses Fragan Gehlker, Alexis Auffray, & Maroussia Diaz Verbèke e tem o preço máximo de 10 euros.

Para além dos espetáculos de rua, programação do festival está recheada de estreias nacionais, workshops, visitas aos bastidores, treinos abertos e cafés filosóficos. A festa de encerramento está marcada para dia 6 de julho, no Rivolli.

A programação completa pode ser consultada online.