Rafa Benítez é o novo treinador do Dalian Yifang

Rafa Benítez foi oficializado, esta terça-feira, como novo treinador do Dalian Yifang, atual 10.º classificado da liga chinesa. O treinador espanhol terminou contrato com o Newcastle, não chegou a acordo para renovar, e sucede ao sul-coreano Choi Kang-Hee no Dalian Yifang.

Kang-Hee chegou ao clube esta temporada, com dois títulos de campeão asiático e seis de campeão sul-coreano no currículo, mas os resultados não convenceram.

Benítez assina por duas épocas e meia. Vai receber 13,5 milhões de euros, por ano. As estrelas estrangeiras que terá à sua disposição no clube chinês são Marek Hamsik, Ferreira-Carrasco, Mushekwi e Emmanuel Boateng, antigo avançado do Moreirense.

Rafa Benítez esteve no Newcastle nas últimas três épocas e meia. No seu vasto currículo, o treinador, de 59 anos, conta com passagens por Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Inter, Nápoles e Valência.