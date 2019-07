A vida nova de Casillas

"Vida nova", titula "A Bola", com Casillas já de fato e gravata pronto para assumir novas funções no FC Porto. O espanhol vai acabar a carreira e integrar a estrutura do clube, garante o diário. Casillas estará próximo do plantel.

"O Jogo" também faz manchete com o FC Porto: "Dragão aperta por Díaz". Enviados do FC Porto negoceiam extremo internacional colombiano. "Queremos o que é nosso", é a frase destacada por todos os desportivos das declarações de Corona, no arranque dos trabalhos de pré-temporada no Olival.

A primeira página do "Record" é dedicada a Bruno Lage: "Só Eusébio tem estátua". O treinador do Benfica fala do pós-Félix. O avançado vai para o Atlético de Madrid e já na Luz está Chiquinho. O médio foi recomprado ao Moreirense e fica com cláusula de 60 milhões de euros. Raúl de Tomás, garantem os desportivos, apresenta-se hoje.

"O Jogo" faz chamada de primeira página com Félix Correia. "O outro Félix rende 7 milhões de euros aos leões", escreve o jornal. Extremo dos juniores muda-se para o Manchester City.

No Braga, o assunto é a mudança de treinador Silas e Sá Pinto são os principais candidatos. Renato Paiva era pretendido, mas o Benfica pretende manter o treinador da equipa B.

Na Madeira, Petit apresentou-se ao trabalho no Marítimo, apesar de ter sido dispensado por Carlos Pereira. O treinador diz, no entanto, que tem mais um ano de contrato.